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Bu okul fabrika gibi çalışıyor, geliri 4 milyon liraya ulaştı

Bu okul fabrika gibi çalışıyor, geliri 4 milyon liraya ulaştı
Bu okul fabrika gibi çalışıyor, geliri 4 milyon liraya ulaştı

Sivas’ta ürettikleri ürünlerle yaklaşık 4 milyon liralık ciroya ulaşan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikli eleman yetiştiriyor.

Bu okul fabrika gibi çalışıyor, geliri 4 milyon liraya ulaştı - Tıkla İzle

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim-öğretim veren Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine verdiği kaliteli mesleki eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. Modern imkanlarda eğitim verilen lisede, kimya, mobilya, metal, elektrik, elektronik gibi çeşitli alanlarda üretim de yapılıyor. 2022 yılının başından bugüne kadar toplamda 4 milyon lira ciro elde eden lise sene sonu hedefini ise 5 milyon lira olarak belirledi. Bu lisede öğrenciler aynı zamanda asgari ücret tutarında gelir elde ediyor. Öğrencilerin ürettiği ürünleri ise tescilli bir marka altında satışa sunuluyor.

“Fabrikadan bir farkı yok”

Mobilya ve İç Mekan Tasarım öğrencisi Muhammed Emin Alparslan, okulun güzel imkanlarından faydalandıklarını belirterek, “Buranın fabrikadan bir farkı yok biz de burada çalışıyoruz. Fabrikadaki makinelerden burada da var. Çalışmaktan memnunuz okul bitince iş bulma imkanımız da var. Burada hocalarımızla birlikte çalışıyoruz hem okuyorum hem öğreniyorum hem de harçlığımı kazanıyorum” ifadelerini kullandı.

Volkan Kaplan - Muhammed Caner Atalay
 

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