Bu ormandan bal damlayacak, köylüye gelir olacak

Kavakdere mevkiinde tesis edilen Bal Ormanı; arıcılık ve ormancılık gibi hem dünyamız hem de ülkemiz için iki stratejik öneme sahip kavramı bir araya getiriyor. Kavakdere Baraj Gölü etrafında arıların bal üretimini arttıracak nektar ve polenler barındıran lavanta, kekik, adaçayı, biberiye akasya ve bunun gibi çiçekli yapraklı bitki türlerinden toplam 42 bin fidan dikildi.

Çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Bölgeyi ziyaret eden İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Albert Einstein'in 'Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır', 'Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz' sözünü hatırlatarak, "Biz İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak gelecek nesillerin adeta sigortası olan arıları ve ormanları bir araya getiriyor 'Bal Ormanları' kuruyoruz1 dedi. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince şunları söyledi: "Bal ormanlarının kurulmasıyla bozuk alanların miktarı azaltılırken bitki örtüsünün artmasıyla da topraklar erozyona karşı korunmuş oluyor. Ayrıca bal arılarının yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitlilik de korunuyor. Yöre halkına gelir kaynağı oluşturan bal ormanları ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Kurulan bal ormanlarıyla orman köylüleri tekrar arıcılık faaliyetlerine başlarken bal üretiminde de önemli artışlar sağlanıyor”

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, sadece Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü görev alanı içinde 6 adet bal ormanı tesis edildiğini, toplamda 200 bin adet fidanın toprakla buluştuğunu sözlerine ekledi.