Bu otomat sokak hayvanlarının

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Sahili'ne sokak hayvanları için mamamatik konuldu. 1 TL ile çalışan otomat, kışın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının umudu oldu. Mamamatik, belediye ekiplerince düzenli olarak kontrol edilerek, bakım onarımları yapılıyor ve mamalar dolduruluyor. Sahilde yürüyüş yapan duyarlı vatandaşlar da, mamamatiğe 1 TL atarak, sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor.

Mustafa Gök

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