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Bu otomat sokak hayvanlarının

Bu otomat sokak hayvanlarının
Bu otomat sokak hayvanlarının

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hayata geçirilen "mamamatik" isimli otomat, sokak hayvanlarının kuru mama ihtiyacını karşılıyor. Bu otomat sayesinde vatandaşlar da sokak hayvanlarını 1 TL karşılığında kolaylıkla besleyebiliyor.

Bu otomat sokak hayvanlarının - Tıkla İzle

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Sahili'ne sokak hayvanları için mamamatik konuldu. 1 TL ile çalışan otomat, kışın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının umudu oldu. Mamamatik, belediye ekiplerince düzenli olarak kontrol edilerek, bakım onarımları yapılıyor ve mamalar dolduruluyor. Sahilde yürüyüş yapan duyarlı vatandaşlar da, mamamatiğe 1 TL atarak, sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor.

Mustafa Gök

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