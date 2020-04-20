İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu otomobilden sağ çıktı

Bu otomobilden sağ çıktı
Bu otomobilden sağ çıktı

Samsun’da bir otomobil ve tüp yüklü tırın karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde karayolunda seyir etmekte olan tır, yan şeridinde bulunan otomobile çarptı. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Nihat Gülten hakimiyetindeki 55 LH 915 plakalı otomobile, aynı istikamette hareket eden Murat Yavuz Özkanca idaresindeki 55 ANL 08 plakalı tüp yüklü tır yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nihat Gülten, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrasında yolun temizlenmesi için karayolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

İsmail Can Çam
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.