Bu otomobilden sağ çıktılar

Alınan bilgilere göre, D.C. (55) yönetimindeki 02 FL 780 plakalı otomobiliyle Kayseri yolu üzerinde seyir halinde iken Onikişubat ilçesi Beşbağlar Mahallesi Bozoğlan mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan toprak bende çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki 3 kişi sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan kişilerin yardımına diğer sürücüler yetişti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü D.C ile birlikte otomobilde bulunan K.C (62) , D.C (53) ve R.C (19) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhammet Özer