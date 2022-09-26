Bu sabun köpürmüyor, en çok saçı olmayanlar tercih ediyor

Sağlık açısından faydası olduğu bilinen tuz sabunları sağ ve cilt sağlığı için kullanılıyor. Tuz sabunu içinde bulundurduğu 84 adet mineral vücutta bakteri oluşumu önemli ölçüde önlüyor. Bu minerallerden faydalanmak için ıslak saça ve vücuda Kaya tuzu sabununun yavaş yavaş sürülmesi gerekiyor.

Tuz sabunu akne, sedef, sivilce ve mantar oluşumunu önleme özelliği buluyor. Sağlığa pek çok faydası olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Köpürmeyen tuz sabunları ise sağlık açısından tercih ediliyor. Bursalı tuzcu Emin Esen, 10 çeşit tuz ve tuz sabunu satıyor. Her tuzda farklı mineraller bulunurken vatandaşlar en çok kaya tuzlarını tercih ediyor.

Burak Türker



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