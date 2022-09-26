İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bu sabun köpürmüyor, en çok saçı olmayanlar tercih ediyor

Bu sabun köpürmüyor, en çok saçı olmayanlar tercih ediyor
Bu sabun köpürmüyor, en çok saçı olmayanlar tercih ediyor

Doğal tuzlardan üretilen tuz sabunları köpürmüyor ama şifa arayanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Himelaya tuzu ve Çankırı kaya tuzundan üretilen tuz sabunları içinde 84 adet mineral bulunuyor.

Sağlık açısından faydası olduğu bilinen tuz sabunları sağ ve cilt sağlığı için kullanılıyor. Tuz sabunu içinde bulundurduğu 84 adet mineral vücutta bakteri oluşumu önemli ölçüde önlüyor. Bu minerallerden faydalanmak için ıslak saça ve vücuda Kaya tuzu sabununun yavaş yavaş sürülmesi gerekiyor.

Tuz sabunu akne, sedef, sivilce ve mantar oluşumunu önleme özelliği buluyor. Sağlığa pek çok faydası olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Köpürmeyen tuz sabunları ise sağlık açısından tercih ediliyor. Bursalı tuzcu Emin Esen, 10 çeşit tuz ve tuz sabunu satıyor. Her tuzda farklı mineraller bulunurken vatandaşlar en çok kaya tuzlarını tercih ediyor.

 

Burak Türker
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.