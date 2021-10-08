İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bu saksağan kendine döner ısmarlatıyor

Bu saksağan kendine döner ısmarlatıyor
Bu saksağan kendine döner ısmarlatıyor

Bursa'da döner tiryakisi saksağan, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Sevimli saksağan, dönerci dükkânına gelen müşterilerin üzerine konarak, kendine döner ısmarlatana kadar ayrılmıyor.

Bu saksağan kendine döner ısmarlatıyor - Tıkla İzle

Yıldırım ilçesinde bulunan dönercinin en önemli müşterisi yaban saksağanı. 5 yıl önce başlayan bu ilginç alışveriş her gün aksamadan devam ediyor. Döneci Kadir Güralev, dükkânının önüne gelen saksağana su verdi. Kuşun suyu içmesiyle aralarında dostluk başladı. Adını Şakir koydukları saksağan her gün dükkâna gelmeye başladı. Her gün düzenli olarak dönerin pişmesiyle birlikte dükkâna gelen saksağan, ikram edilen dönerleri yiyince, uçarak gözden kayboluyor.

Saksağan, dükkâna gelen müşterilerin üzerine konarak, kendine döner ısmarlatana kadar ayrılmıyor. Mahallenin maskotu olan kuş, herkese kendine döner ısmarlatıyor. Her gün döner yemeye gelen saksağanın hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunuyor.

Saksağanla dostluklarının 5 yıl önce başladığını ifade eden Kadir Güralev, "5 yıl önce dükkânımın önüne kondu. Su verdim, içti. Sonra döner ikram ettim, onu da yedi. Her gün gelmeye başladı. Günün belirli saatlerinde gelip dönerini yiyip gidiyor. Gelen müşterilere de ısmarlatıyor. Mahallenin maskotu oldu. Müşteriler Şakir'in gelmesini dört gözle bekliyor. Onu elleriyle besliyorlar. Tam bir döner bağımlısı. Döner yemediği gün yok. Karnı doyduktan sonra uçarak gidiyor" dedi.
 

Burak Türker - Zafer Peker
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.