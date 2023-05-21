Bu şehir tespihe ilgisi ile dikkat çekiyor

Aksaray'ın Taşpınar beldesine özgü halı dokuma işi yapan 62 yaşındaki Mahmut Demir, 25 yıl önce halıda fabrikasyon üretime geçilmesiyle birlikte dokuma işini bıraktı. Bir süre çeşitli işler yapan Demir, daha sonra Aksaray Kapalı Çarşı'da küçük bir dükkan tutarak tespih imal ve tamir işine başladı. 25 yıldır tespih imal ve tamiri yaparak geçimini sağlayan Demir, tespihin hikayesini anlattı. Tespihin ilk kehribardan çıktığını söyleyen Demir, kehribarın ise eksiden kolonya ve esans olmadığı için evlerde kullanıldığını, gelin kızların da güzel kokması için boyunlarına takıldığını anlattı. Aksaray'ın tespihe olan ilgisinin fazla olduğunu belirten Demir, “Tespih kehribardan başladı. Esas kehribar, eskiden kolonya veya esans olmadığından dolayı köy odalarında olurdu. Camı açtın mı, rüzgar vurdu mu kokardı. Ev koksun, oda koksun diye konulurdu. Bir de gelin kızların gelin giderken boğazlarına irisinden bir tane takarlardı kehribarı. Gelin kız koksun diye. Eskiden kolonya, esans diye bir şey yoktu. Tespih biraz stres, hobi gibi oldu başladı ve sardı gitti. Ama tespih güzel bir şey yani. Stresini atıyorsun, beyni devamlı hareketli tutuyor. Bir de Suphanallah diye çekersen katlar gider. Aksaray'ımız Türkiye'de tespihte birinci. Çekmede, satmada çok seviyorlar. Gençler genellikle seviyor, birbirlerine hediye alıyorlar” dedi.

25 senedir tespih yaparak geçimini sağladığını anlatan Demir, “25 senedir bu mesleği yapıyorum. Her türlü tespihin tamirini yaparım. Ben asıl Taşpınar dokuma halı imalatında çalışıyordum. Dokuma halı ölünce bu işe başladım. Yaklaşık 25 senedir tespih işiyle uğraşıyorum. Mesela şu sistemli tespihi Aksaray'da genellikle kimse tutturamaz. Bunları hep kendim yapıyorum. 10 liradan 10 bin liraya kadar tespih var, kalite kalite. İyisi kötüsü için karşı tarafa güveneceksin. Vatandaş anlayamıyor. Güvendiğin zaman sıkıntı yok ama güvenmediğin adam, bilmediğin adamdan alırsan kandırma olayı çok oluyor. Ama bile bile de kimsenin yapacağını sanmıyorum” diye konuştu.

Yasin Can

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