Bu şelale hem göze hem kalbe hitap ediyor

Samsun merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Kabaceviz Şelaleleri suyun süzülüşü ile doğası ile vatandaşları kendisine hayran bırakıyor. Kabaceviz Şelaleleri Samsun'a 32 km, Çarşamba ilçesine 16 km uzaklıkta bulunuyor. Bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olan Kabaceviz Şelaleleri piknik, dağcılık, trekking yapmak isteyen kişilerin ilgi odağı durumunda. Fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez mekanı haline gelen Kabaceviz Şelaleleri uzaktan bakıldığında çevresiyle ‘kalp şeklinde' görülüyor. Özellikle güneşli havadan bunalan ve şehirden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği şelale kendisine hayran bırakıyor.

Kabaceviz Şelalesi'nin yakın çevresinde oturan mahalle sakini Veli Uzun, "Kabaceviz Şelalemiz doğal bir şelaledir. İnternette reklamı yapıldıktan sonra yoğun ilgi görüyor. İnsanlar doğanın içerisinde, yeşilliğin içerisinde, su seslerinin içerisinde, kuş sesleri içerisinde mangallarını yapıyorlar. Kalabalık olduğu zaman biraz çevre rahatsız edici oluyor. Burası turizme açılmadan önce bizim orası hafta sonları suya girdiğimiz, ırmağa girdiğimiz güzel bir yerdi. Bu sene su seviyesi güzel. Hem kar hem yağmur yağışı eksik olmadı. 2 sene önce damla su soktu. Zaman zaman kuraklıktan etkileniyor ama bu sene çok güzel” dedi.

Kalp şeklindeki haliyle kalplere, doğal güzelliğiyle de gözlere hitap eden şelale konuklarını bekliyor.

Furkan Abrek Ünal