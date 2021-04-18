Bu sokaktaki tüm esnaf kadın

Sivas'ın Divriği ilçesine 2 yıl önce Meral Avcı Delipınar öncülüğünde kurulan Hüma Hatun Sokağı diğer sokaklardan farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. İlçede Arasta mevkiinde bulunun sokakta sadece kadınlar çalışıyor. 12 kadının istihdam ettiği Divriği Hüma Hatun Sokağı kültürel dokusuyla da ilgi görüyor.

Aşevinden tandıra, hayvansal gıda ürünlerinden kuru gıda ürünlerine tam 12 dükkanın bulunduğu sokakta kadınlar 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Sivas Valisi Salih Ayhan'da Hüma Hatun sokağında çalışan kadın esnafları ziyaret etti. Vali Salih Ayhan, Divriği'nin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak özenle hazırlanmış dükkanlarda müşterilerini ağırlayan ve kültürel öğeleri tanıtan esnaflara hayırlı kazançlar diledi.

Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada, "Arasta projesi kapsamında bölgedeki 200 dükkanımızı, Hüma Hatun Sokağı'nda olduğu gibi dış cephe kaplamasını tarihi dokuya uygun olarak kaplayarak vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin hizmetine sunacağız. Cadde ve sokakları aslına uygun olarak ilmik ilmik dokuyacağız, özünü muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

“Keşke daha önce çalışsaymışım”

Dükkan İşletmecisi Şengül Horoz, 40 yaşından sonra ilk defa çalıştığını belirterek, “Meral Avcı Delipınar 2019 yılında Temmuz ayında buranın kurucusuydu onun sayesinde ekmek yiyoruz. Çok uğraştı, çok emek verdi hasta olduğu halde kadınlar iş hakkın kazansın diye sosyalleşsinler artık emeklerini karşılıklarını alsınlar diye böyle bir sokak düzenledi. Hepimizde onun sayesinde ekmek yiyoruz. Allah razı olsun mekanı cennet olsun 2 ay önce vefat etti kanser hastasıydı. Kadınlar çalışabiliyorlarsa çalışsınlar harika bir şey ben ilk defa çalışıyorum 40 yaşından sonra oldu burası keşke daha önce çalışsaymışım” dedi.

“Üretmek güzel bir şey”

Dükkan İşletmecisi Zehra Kaya, bu sokağın özelliğinin 12 kadının çalışıyor olması olduğunu belirterek, “Hüma Hatun Sokağı'nda hayvansal gıda üzerine çalışıyorum. Bu sokağın özelliği 12 kadın çalışıyor. Başkanımız Meral Hanım kendileri vefat etti onun sayesinde buradayız bize öncelik etti. 12 kadın çalışıyor hepimizin dükkanları farklı şekilde işliyor. Üretmek güzel bir şey. Gelirimizin aileye büyük katkısı var. Çok mutluyum aileme katkıda bulunduğum için” dedi.

Demet Karakuş - Mustafa Koçyiğit