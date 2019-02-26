Bu tarlalardan ürün değil taş çıkıyor

Samandağ ilçesi Çöğürlü mevkisinde bulunan özel bir taş ocağı fabrikası tarafından yapılan dinamitle patlatma sonucu çevrede bulunan çok sayıda tarım arazisi zarar gördü. Mağdur olduklarını ifade eden çiftçiler yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.

Can ve mal tehlikesi altında olduklarını ifade eden çiftçi Fevzi Doğru, “Taş ocağı 15 yıldan bu yana bizim üzerimizde, tarlamıza, canımıza patlatma yapıyor. Eriklerimiz, zeytin ağaçlarımız hep kırılıyor. 4 sefer şikayet ettim, jandarmaya gittim. 5 yıldan bu yana bana yardımcı olmadılar. Can güvenliğimiz kalmadı, tarlaya gelmiyoruz. Burada bir tane şitil almışım ekmeye gittim, yerle bir olmuş” dedi.

"Tarlalarımızdan mahsul alamıyoruz"

Tarlalarından mahsul ve verim alamadıklarını söyleyen çiftçi Nasır Kılınç, "Ne tarlamıza geliyoruz, ne mahsul alıyoruz, ne de hak hukuk. Bu adamların yanında hakkımız geçmiyor. Bu adam Allah'tan korkmuyor, zaten Allah'tan korksa bize böyle yapmaz” dedi.

"Ağaçlar verime 1.5 ay kala telef oldular"

Geçmişte birinin taş patlatma yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Çöğürlü Mahallesi vatandaşlarından Yücel Doğru, "Gerçekten halka çok zarar verdi. Geçmişte de bir kişiyi öldürdüler. Üstü örtüldü olayların. Bu insanlar buradan ekmek yiyor. Ağaçların verim vermesine 1.5 ay kala bu hale geldiler. Millet buradan ekmek yiyecekti ama maalesef bu hale getirdiler” dedi.

Diğer yandan yapılan dinamitle patlatma çalışmalarında mahalleye ve taş ocağına elektrik veren enerji direklerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Mehmet Bayrak

