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Bu toprak için için yanıyor

Bu toprak için için yanıyor
Bu toprak için için yanıyor

Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi’nde arazide toprak kendiliğinden yanıyor.

Bu toprak için için yanıyor - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Işıklar Mahallesi'nde yaklaşık 3 aydır yanan toprak, yer yer 1 metre kadar yerin dibinde yanarak duman oluşturuyor. Arazi civarında yanan toprak, iddiaya göre, kasım ayında yağmur yağdığı halde yine de sönmedi. Vatandaşlar, yer altında maden zenginliği olabileceğini belirterek, bölgenin araştırılmasını istedi. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını anlatan vatandaşlar, toprağın küle dönüştüğünü dile getirdi.

Ahmet Uğur Budak

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