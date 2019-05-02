Bu uygulamayla okuma alışkanlığı temelden değişecek

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesinde yer alan Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen Bilge Puan uygulaması, İAÜ TTPYO Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, AI-SOLT Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özkan ve Bilge Puan Girişimcisi Arif Kazancı'nın katılımıyla 30 Nisan 2019 Salı günü gerçekleştirilen lansman toplantısıyla sektörün beğenisine sunuldu. Mobil uygulama olarak geliştirilen Bilge Puan, Türkçe'nin okunabilirliği ve anlaşılabilirliği üzerine geliştirilen, yapay zeka teknolojisi destekli ilk algoritma olma özelliği taşıyor.

Arif Kazancı:“Türkiye'nin ilk kitap okuma yönetim platformu”

Bilge Puan uygulamasının Türkiye'nin ilk kitap okuma yönetim platformu olduğunu kaydeden Bilge Puan Girişimcisi Arif Kazancı, “Geliştirmiş olduğumuz algoritma ve yapay zeka teknolojisiyle hem kitapları seviyelendiriyoruz hem de sistemimizi kullanacak olan öğrencilere bir seviye sınavı gerçekleştiriyoruz. Uygulamamızda kültür kitaplarından oluşan binlerce kitabın olduğu bir bilgi kütüphanesi mevcut. Bu kütüphanenin içerisinde öğrenciler kendi seviyelerine uygun kitaplarla buluşuyor” dedi.

“Yeni nesil okuma deneyimi sağlayacağız”

Uygulamanın proje aşamasını anlatan Kazancı, şu ifadelerde bulundu: “Bu uygulamanın bir benzerini İngiltere'de görmüştüm. Türkiye'de de bu tarz bir uygulama olup olmadığını araştırdım. Bununla ilgili birçok akademik çalışma olduğunu ancak bir girişimin olmadığını görünce uzun uğraşlar sonucunda bu uygulamayı Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun bir şeklide geliştirdik. Bilge Puan uygulamasıyla öğrencilere yeni nesil okuma deneyimi sağlamak istiyoruz.”

“Okumayı eğlenceli hale getiriyor”

Uygulamanın içeriğinden de bahseden Kazancı, “Uygulamanın içerisinde elektronik kitaplar mevcut. Dileyen istediği kitabı rahatlıkla okuyabilir. Kullanıcılar okudukları ortak kitaplar üzerinden kitap sınavları yapabiliyor. Uygulamamız kelime, atasözü, deyim oyunları; sosyal medya entegrasyonu gibi öğrencilerin kullanırken eğleneceği, anlamanın eğlenceli hale geldiği birçok özelliğin de yer aldığı Türkçe platform haline geldi. Kullanıcılar okudukları kitapları uygulama üzerinden arkadaşlarıyla da paylaşılabilecek” şeklinde konuştu.

Projenin hayata geçiş aşamasında mentörük ve danışmanlık desteği sunarak, yatırımcıyla buluşmasını sağladıklarını ifade eden İAÜ TTPYO Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt,“ Projeyi ülkemiz için çok uygun bulduk. Yapaz zeka tabanlı bu yazılımı ülkemize kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yazılımla birlikte öğrencilerin doğru kitapla eşleşmesini sağlayacağımızı umuyoruz. Bilge Puan Türkçe'nin okunabilirliği ve anlaşılabilirliği üzerine geliştirilen ilk algoritmadır” dedi.

Uygulama doğru kitabın doğru okuyucuyla eşleşmesini sağlıyor

Uygulamanın okuma alışkanlığı kazanılmasında önemli etkilerinin olacağını belirten Dr. Kurt,“Değerler bazında okumanın değerini biliyoruz ancak uygulamada sorunlarımız var. Türkiye'de okuma alanında yaşanan en büyük sıkıntı doğru kitabın doğru okuyucuyla eşleşememesidir. Kitapla okuyucu arasında doğru eşleşme yapıldığı zaman birey okumaktan daha çok keyif alacaktır. Bizler de okuma alışkanlığını temelden değiştirecek bir uygulamayı hayata geçirdik. Şuan için yayın evleriyle anlaşma halindeyiz. Yaklaşık 10 bini aşkın bir kitap arşivimiz var. Bütün kitapların seviyelendirilmesi yapay zeka robotumuz tarafından otomatik olarak yapılıyor. Okuyucu da seviyesini uygulama üzerinden belirlediği andan itibaren kendi seviyesindeki kitaplarla eşleşmiş oluyor. Şuanda literatürdeki bütün kitapları sistemin içerisine entegre edebilecek güce sahibiz” diye konuştu.

Online kitap kiralama avantajı

Uygulamanın birçok avantajı olduğunu söyleyen Kurt, “En büyük avantaj uygulama üzerinden online kitap kiralama yapılabilmesidir. Okuyuculara ekonomik fiyatlarla kitabı kiralama, okuyup dijital olarak iade edebilme fırsatı sunuyoruz. Bu sayede okuyucu basılı bir kitaba yüksek fiyat ödemektense çok daha ekonomik fiyatlarla dijital olarak kitap okuyabilecek” ifadelerinde bulundu.

Uygulama 15 Mayıs'tan itibaren İOS ve Android üzerinden indirilebilecek.

