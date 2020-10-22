Bu yatın haftalık kirası 950 bin euro

Haftalık kirası yaz sezonunda 950 bin euro olan süper lüks yat, yakıt ikmali ve genel ihtiyaçlarını gidermek için Marmaris Gümrüklü limanında 3 gündür demir atmış halde bulunuyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinden getirilen tankerlerden lüks yata 550 bin lira değerinde 80 bin litre akaryakıt ve 150 bin lira değerinde yiyecek, içecek ikmali yapıldı.

2019 yılında inşa edilen bu lüks yatın sofistike dış tasarımı ve mühendisliği Espen Oeino'nun eseri. Süper lüks yatta bir ana süit, 3 VIP kabin ve 4 çift kişilik kabin olmak üzere 8 oda bulunuyor. 8 kişilik güneşlenme terası, jakuzi, yemekli kış bahçesi, helikopter pisti, gece kulübü alanı olarak ikiye katlanabilen hangar alanı, güneş güvertesinde açık hava sineması, çeşitli güvertelerde geniş açık hava eğlence alanları bulunuyor.

Güldemet Kızıl

