Buca ile Bornova'yı birleştirecek tünel inşaatı sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından Buca Onat Tüneli'nin yapımına hız kazandırıyor. Yarından itibaren “Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi” (NATM) ile yürütülen kazı çalışmalarını daha kısa sürede tamamlamak için kontrollü patlatma tekniği kullanılacak.

Büyükşehir bu çalışmaya başlamadan önce güzergah üzerinde bulunan binalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için Kaya Patlatma Mühendisliği Derneği Kurucu Üyesi ve Genel Sekreterliği görevini yürüten Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kahriman ve patlayıcı mühendisliği alanında uzman teknik ekibi ile sahada incelemeler yaptı. Tekniğin tünel güzergahında kalan binalara herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı yönündeki bilimsel rapor üzerine harekete geçildi.

Bilimsel verilerle planlama

Bilimsel veriler ışığında kullanılacak malzeme miktarından cinsine kadar çevresel problemleri en aza indirecek şekilde planlanan çalışmalar sırasında sarsıntı bir insanın daire içinde yürümesi ile eşdeğer olacak. Patlatma sırasında çevrede oluşacak titreşimler, titreşim ölçerler ile kayıt altına alınacak. Kontrollü patlatma tekniği ile sürdürülecek kazı çalışmaları güzergahta kalan binalarda herhangi bir olumsuz etkiye neden olmayacak. Çalışmalar gündüz yapılacak.