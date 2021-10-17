İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Buca'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Buca'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Buca'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İzmir’in Buca ilçesinde, bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu noktasında polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Buca’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi 191/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 2. katında yaşayan ve evli olduğu öğrenilen Rıfat Dökmeci'den (24) haber alamayan yakınları, Dökmeci'nin dairesine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeriye girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durum yakınları tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Dökmeci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunuldu. Savcının incelemesinin ardından Dökmeci'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Dökmeci'nin eşinin olay anında evde bulunmadığı ileri sürülürken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mustafa İç

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.