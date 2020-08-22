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Buca'da kaçak maske operasyonu: 17 bin çocuk maskesine el konuldu

Buca'da kaçak maske operasyonu: 17 bin çocuk maskesine el konuldu
Buca'da kaçak maske operasyonu: 17 bin çocuk maskesine el konuldu

İzmir'in Buca ilçesinde, belediyenin zabıta ekipleri tarafından kaçak çocuk maskesi üretimi yapan bir işletmeye düzenlediği baskında, kriterle uygun olmayan koşullarda üretilen 17 bin maskeye el koydu.

Kent genelinde kaçak üretimlere karşı denetimlerini sürdüren Buca Belediyesi, yasa dışı maske üretimine ‘dur' dedi. Emniyet Müdürlüğünden gelen ihbar üzerine harekete geçen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Zafer Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.

17 bin çocuk maskesine el kondu

Gerçekleştirilen şok baskında, Korona virüsü (Covid-19) salgını sürecinde kullanımı zorunlu olan maske üretimi yapıldığı tespit edildi. Çocukların kullanımı için hazırlanan maskelerin; hijyen kurallarına uymayan, standart dışı ve izinsiz üretim yaptığını belirleyen ekipler, 17 bin adet maskeye el koydu. Plastik ve ambalaj üretimi üzerine faaliyet gösteren işletme hakkında işlem başlattı.

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