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Buca'daki orman yangını kontrol altında

Buca'daki orman yangını kontrol altında
Buca'daki orman yangını kontrol altında

İzmir’de, Buca ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, orman yangını Buca ilçesinde çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görülürken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına; 5 helikopter, 10 arazöz ve orman işçileriyle müdahale etti. Bölgeye ayrıca çevre illerden de helikopter sevk edildi. Tehlikeli bir bölge olması nedeniyle ekiplerin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi. 

Yangın, yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.  

Ceren Atmaca - Tolga Tahçı
 

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