Bucak'ta ağıl yangını korkuttu

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kervan Caddesi'nde bulunan Şaban Şaşal'a ait evin bahçesinde yaşandı. İçerisinde saman, odun ve malzemelerin yer aldığı ağıldan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı. Yıkılma tehlikesinin bulunduğu ağılın çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı.

Kağan Onaran

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.