Bucak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaza bugün öğle saatlerinde Burdur-Antalya karayolu üzeri Alparslan Türkeş Bulvarı Bucak Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlayda Ö. idaresindeki 15 PK 102 plakalı üç tekerli üzeri kapalı motosiklet, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 15 PF 449 plakalı kamyonete çarparak devrildi. Motosiklet içinde sıkışan kadın sürücü, Bucak Belediye İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Ömer Özdoğan