Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor

Bucak'ın Çobanpınarı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın Antalya sınırına yakın olan Taşbaşı Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler hem havadan hem karadan mücadele ediyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.

Mahallenin üst tarafında etkisi devam ettiren yangına TOMA araçları da müdahalede bulunuyor. Vatandaşların TOMA'lara su taşımak için canla başla mücadele ettiği görüldü. Vatandaşlar ayrıca ellerine aldıkları tırmıklarla yangının önünü almaya çalışırken, bazı vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

Yangında 3 köy boşaltılırken 1 ev yanarak kül oldu. Yangına orman araözlerinin yanı sıra 7 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

Ertuğrul Gün - Ahmet Serdar Eser - Ali Kapan



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