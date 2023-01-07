Bucaspor 1928, Anagold 24Erzincanspor ile berabere kaldı

İzmir temsilcisi, kampta hazırlık maçları da yapmaya başladı. Bucaspor 1928, geçtiğimiz günlerde ilk hazırlık müsabakasında iyi bir performans sergileyerek Ankaraspor'u 3-1 yenmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında da Çorum FK ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bucaspor 1928, bugün Antalya kampındaki üçüncü hazırlık maçını Anagold 24Erzincanspor ile oynadı. İlk yarısı sessiz geçilen karşılaşmanın ikinci yarısındaki karşılıklı gollerle müsabaka 1-1 berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise Mehmet Fuat Gölbaşı kaydetti. Böylece İzmir temsilcisi, Antalya kampında çıktığı 3 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Hasan İnce

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