Bucaspor 1928, profesyonel liglere damga vuruyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, sezona çok iyi bir giriş yapmasa da daha sonra harika bir çıkış yakaladı. Bu başarılı sonuçlarla birlikte sarı-lacivertliler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğe kadar yükseldi. Cüneyt Dumlupınar'ın takımı son haftalarda üst üste alınan galibiyetlerden sonra adından sıkça söz ettirmeye başladı. Bucaspor 1928, TFF 2. Lig'de yer alan takımlar arasında kalesinde gördüğü 8 golle iki grupta en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ayrıca, 19 averaja sahip olarak bu alanda da kendilerine en yakın takım olan Kocaelispor'a +4 fark atmış durumda. Öte yandan Türkiye'deki profesyonel liglerde yoluna 6'da 6 yaparak devam eden başka bir takım da bulunmuyor. Birçok alan gibi bu alanda da Cüneyt Dumlupınar'ın ekibi liglere damga vurmaya devam ediyor.

Hasan İnce



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