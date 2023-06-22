Bucaspor 1928 ve Menemen FK'nın grubu ve rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen TFF 2. Lig kuraları sonucunda 2023-2024 sezonunda Bucaspor 1928 Beyaz, Menemen FK ise Kırmızı Grup'a düştü.

Bucaspor 1928'in rakipleri şu şekilde:

1461 Trabzon FK, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş, Afjet Afyonspor, Altınordu, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri A.Ş, Bitexen Van Spor FK, Bursaspor, Diyarbekir Spor A.Ş, Esenler Erokspor, Karacabey Belediye Spor A.Ş, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor, Weecoins Kırklarelispor, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş, Zonguldak Kömürspor A.Ş

Menemen FK'nın rakipleri de şöyle:

68 Aksaray Belediye Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24 Erzincanspor, Arnavutköy Belediyespor, Belediye Derince Spor, Denizlispor, Düzcespor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, Iğdır Futbol Kulübü A.Ş, Isparta 32 Spor, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş, Karaman Futbol Kulübü, Sarıyer, Somaspor, Uşak Spor A.Ş

Hasan İnce

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