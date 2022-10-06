Bucaspor fire vermeden devam ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. hafta maçında Bucaspor 1928, konuk ettiği Sarıyer'i 3-1 mağlup etti. 28. dakikada penaltı golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, 38'de Mehmet Fuat Gölbaşı'nın golüyle devreye 1-1'lik beraberlikle girdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan İzmir temsilcisi, 76'da Sarıyerli Işık Kaan Arslan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 90. dakikada Recep Gül'ün golüyle farkı 2'ye taşıyarak maçta 3 puanla ayrılmasını bildi.

Salih Yılmazsoy







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