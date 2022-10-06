İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bucaspor fire vermeden devam ediyor

Bucaspor fire vermeden devam ediyor
Bucaspor fire vermeden devam ediyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta konuk ettiği Sarıyer’i 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. hafta maçında Bucaspor 1928, konuk ettiği Sarıyer'i 3-1 mağlup etti. 28. dakikada penaltı golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, 38'de Mehmet Fuat Gölbaşı'nın golüyle devreye 1-1'lik beraberlikle girdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan İzmir temsilcisi, 76'da Sarıyerli Işık Kaan Arslan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 90. dakikada Recep Gül'ün golüyle farkı 2'ye taşıyarak maçta 3 puanla ayrılmasını bildi.

Salih Yılmazsoy



 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.