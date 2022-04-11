İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i Kiev'e bağlayan geçici köprü açıldı

Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i Kiev'e bağlayan geçici köprü açıldı
Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i Kiev'e bağlayan geçici köprü açıldı

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i başkent Kiev'e bağlayan geçici köprü açıldı.

Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i Kiev'e bağlayan geçici köprü açıldı - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna savaşı 47 gündür sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden Kiril Timoşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Romanivka'da yerleşim yerlerini Kiev'e bağlayan geçici bir köprü açıldığını duyurdu.

Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i Kiev'e bağlayan Irpin Nehri üzerindeki köprü için 50'den fazla kişinin 5 gün boyunca aralıksız şekilde çalıştığını belirten Timoşenko, köprünün 245 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğunu kaydetti.

Timoşenko, Rus askerlerinden kurtarılan şehirlere insani yardım ve inşaat malzemelerinin ulaştırılmasını hızlandıracaklarını vurguladı. Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girişini engellemek amacıyla bazı köprüleri havaya uçurmuştu.

İLGİLİ HABER
Kieve bağlı Gorenka köyü harabeye döndü Kiev'e bağlı Gorenka köyü harabeye döndü
İLGİLİ HABER
Rusyanın saldırılarında 183 Ukraynalı çocuk hayatını kaybetti Rusya'nın saldırılarında 183 Ukraynalı çocuk hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Buchada 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı Bucha’da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
İLGİLİ HABER
Ukraynalılar, saldırılarda çukur oluşan Makariv Köprüsünü kullanmaya devam ediyor Ukraynalılar, saldırılarda çukur oluşan Makariv Köprüsünü kullanmaya devam ediyor
İLGİLİ HABER
Ukrayna: &quot;Tüm dünya Rusların suçunu biliyor&quot; Ukrayna: "Tüm dünya Rusların suçunu biliyor"

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.