Bucha sakinleri Rus saldırılarının hedefi olan markette bozulmamış ürün aradı

Rusya-Ukrayna savaşında 43. güne girildi. Rus ordusunun ağır bombardımanlarının hedefi olan Bucha kentindeki çatışmalar sırasında birçok iş yerinde büyük hasar meydana gelirken, bazıları da yağmalandı. Günlerce süren çatışmalar ve Rus güçlerinin kenti kontrol ettiği sırada gıda krizi patlak verdi. Rus güçlerinin kentten çekilmesinin ardından kontrolün yeniden Ukrayna güçlerine geçmesiyle halka gıda yardımı başta olmak üzere insani yardımlar yapılmaya başlandı. Kentte sıkı önlemler alan Ukrayna güçleri yağma olaylarına müsaade etmezken, siviller çatışmalarda kısmen hasar alan bazı marketlere gelerek bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini aradı. Siviller ürünleri tek tek inceleyerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

