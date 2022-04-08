Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Bucha kenti sokakları sivillerin cansız bedenleri ile doldu taştı. Bucha sokaklarındaki onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor. Bucha'da evlerden toplanan onlarca sivilin cansız bedeni toplanarak kimlik tespiti ve kayıt için bir mezarlığa getirildi. Burada cansız bedenlerin üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimlik tespiti yapılan cansız bedenlerin kayıt altına alındığını açıkladı. Cansız bedenleri defneden ekipler, her gün sayısı artan onlarca cansız bedeni defnetmek ve kayıt altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca cansız bedenleri inceleyerek ölüm şeklini ve zamanını belirlemeye çalışıyor.

Bucha'daki Kurtarma Hizmetleri Başkanı Kaplichniy Serhiy, sokaklardaki sivillerin cansız bedenlerine ilişkin açıklamasında, “Ellerini bağladılar ve başlarına sıkarak öldürdüler. Ölen bir aile vardı yakılmışlardı. Ölenleri şehirden topluyoruz. Çok fazla böyle ceset var 300 civarında. Toplayıp polislere gönderiyoruz tutanak tutmaları için, sonra da morga gönderiliyorlar ölüm sebeplerinin anlaşılması için. Sadece Bucha değil 14 yerleşim yeri var bu halde. Bucha ve Vorzel'de ceset toplamaya devam ediyoruz. Önce bomba imha uzmanı cesede yaklaşıyor daha sonra biz. Polis bakıyor sonra morga gönderiliyor. Çok fazla ceset var şu an 70 cesedi morg artık alamıyor. Vishgorod ve Belaya Tserkov şehirlerindeki morglara gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

