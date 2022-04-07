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Bucha'da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

Bucha'da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi
Bucha'da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

Rusya’nın Ukrayna saldırılarında Bucha’da bir sivil evinin taranması sonucu yatağında can verdi.

Bucha’da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna çatışmaları devam ederken Ukrayna'nın Bucha'da kentinde yaşanan çatışmalar sonrasında çok sayıda sivil sokaklarda hayatını kaybetti. Rus güçlerinin kentten ayrılmasının ardından, Ukraynalı ekipler kente girerken sokakların sivillere ait cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü. Ukraynalı ekipler sokaklardaki cansız bedenleri toplarken, çok sayıda sivil de yaşadıkları evlerde can verdi. İsmi açıklanmayan kişi Rusların evini taraması sonucu yatağında hayatını kaybetti.

Kayıplarını defnetmek için Ruslardan izin istediklerini söyleyen Natalia, “Bir kadın ve bir adam öldürülmüştü, onları defnetmeye karar verdik. İzin vermediler ve cansız bedenleri bir hafta kaldı. Yedi tank vardı ve akşam saatlerinde tek tek evleri gezip, kapılara dayandılar. Alexander Aleksandrovich'in evine de gittiler ve kapıya dayandılar. Açmayınca evi taradılar ve Alexander kapıyı açacağını söylediyse de duymadılar. Sonra o üçüncü kattaki atlayarak kurtuldu. Ancak artık değneklerle yürüyor”

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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