İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bucha'da cesetler tırlara forkliftlerle taşınıyor

Bucha'da cesetler tırlara forkliftlerle taşınıyor
Bucha'da cesetler tırlara forkliftlerle taşınıyor

Ukrayna’nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillere ait cansız bedenler, morgda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesindeki soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor.

Bucha'da morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor - Foto Galeri
Bucha'da cesetler tırlara forkliftlerle taşınıyor - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında büyük sivil kayıpları veren Ukrayna'nın Bucha kentinde sarsıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Şehir genelinde ev ve caddelerde bulunan cesetler ekipler tarafından kimlik tespiti için hastane morguna getiriliyor. Hastane morgunda yer olmaması nedeniyle cansız bedenler numaralandırılarak soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor. Hala çok sayıda cansız bedenin kimlik tespiti için hastanede bekletildiği öğrenilirken, ortaya çıkan görüntülerle savaşın büyüklüğü tekrar gözler önüne seriliyor.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

İLGİLİ HABER
Zimbabwede otobüs kazası: 35 ölü, 75 yaralı Zimbabwe'de otobüs kazası: '35 ölü, 75 yaralı'
İLGİLİ HABER
Johnson: Ukrayna halkının kazanacağından şüphem yok Johnson: 'Ukrayna halkının kazanacağından şüphem yok'
İLGİLİ HABER
Ukraynalı müzakereci Podolyak: Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak Ukraynalı müzakereci Podolyak: 'Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.