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Bucha'da evler sivillere ait cesetlerle dolu

Bucha'da evler sivillere ait cesetlerle dolu
Bucha'da evler sivillere ait cesetlerle dolu

Ukrayna'nın Bucha kentinde ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda birçok evde sivillere ait cesetler bulundu.

Bucha'da evler sivillere ait cesetlerle dolu - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna savaşında 45. güne girilirken Ukrayna'nın Bucha kentinden dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sivillere yönelik katliamın boyutunun her geçen gün arttığı Bucha'da bugüne kadar yüzlerce ceset bulundu. Ekipler sürdükleri çalışmalarında evlerden sivillere ait cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor. Sivillerin bazılarının uyudukları yatağında vurulduğu, bazılarının ise evlerinin bodrum katlarında hayatını kaybettikleri görülüyor. Evlerde bulunan cesetlere tuzaklanmış olma ihtimaline karşı önce bomba imha uzmanları müdahale ediyor. Daha sonra ceset toplama işlemini gerçekleştiren ekipler, torbalara koydukları cansız bedenleri soğutucu bulunan kamyonetlere yükleyerek kimlik tespiti ve kayıt işlemleri için mezarlığa götürüyor.

Bucha ve çevresinde siviller arasındaki can kaybı henüz netlik kazanmazken, sürdürülen aramalarla askerlerden çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.





Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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