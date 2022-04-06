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Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu
Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Ukrayna’nın Bucha kentinde sokak sokak gezerek babasını arayan bir kişi, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu.

Bucha’da sokaklar sivil cesetlerle dolu - Foto Galeri
Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 42. gününde devam ediyor. Bucha kentinde yaşanan ağır çatışmaların ardından mermilerin ve bombaların hedefi olan sivillerin cansız bedenleri yollarda ve araçların içinde bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin birçoğu ekipler tarafından toplansa da Bucha sokaklarında halen benzer görüntüler hakim. Yakınlarından haber alamayan birçok kişi, sokak sokak gezerek yakınlarından bir iz arıyor. O kişilerden biri olan Konstantin, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu. Babasının başucunda bekleyen Konstantin kentteki acı duruma değinerek, “Merhaba benim adım Konstantin. Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy'di. Bizler, 22 Nisan'da cenaze törenine gideceğiz. Babam 82 yaşındaydı. İnsanlarımız için 5 gündür bir trajedi var” ifadelerini kullandı.



Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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