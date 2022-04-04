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Bucha'da sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor

Bucha'da sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor
Bucha'da sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor

Ukrayna’nın Bucha kentinde sokaklardan toplanan sivillerin cansız bedenleri şehirde bulunan bir kilisenin bahçesindeki toplu mezara gömüldü.

Bucha’da sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor - Foto Galeri
Bucha’da sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor - Tıkla İzle

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinde Rus birliklerinin çekilmesinin ardından savaşın ağır izleri gözler önüne serildi. Savaş 40'ıncı gününe girerken, katliamın yaşandığı Bucha'da çatışmalarda hayatını kaybeden ve günlerce sokakta kalarak çürümeye yüz tutmuş sivillerin cansız bedenleri, Ukrayna güçleri tarafından toplanmaya başladı.

Bucha'da ekipler çalışmalar çerçevesinde sokak sokak gezerek yol üzerlerinde ve araç içlerinde bulunan cesetleri tespit ediyor. Fotoğraflanan cesetler daha sonra ekipler tarafından ceset torbalarına konularak bir minibüse yükleniyor ve ardından bir kilisenin bahçesine açılan toplu mezarlara götürülerek gömülüyor.

Öte yandan, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova dün yaptığı açıklamada, Rus askerlerinden kısa bir süre önce temizlenen Kiev bölgesindeki şehirlerde sivillere ait 410 cansız bedene ulaşıldığını belirtmişti.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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