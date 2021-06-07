Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry ve Meghan Markle'a tebrik mesajı

İngiltere Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmasının ardından, Buckingham Sarayı çifte tebrik mesajlarını iletti. Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bebeğin doğum haberi üzerine, "memnun olduğunu" söylediğini belirtti.

Prens Harry'nin babası Galler Prensi Charles ve kardeşi Cambridge Dükü Prens William da çifti sosyal medya hesaplarından tebrik etti. Prens Charles, "Bebek Lilibet Diana'nın gelişi için Harry, Meghan ve Archie'yi tebrik ederim. Bu özel zamanda hepsine iyi dileklerimi sunuyorum" dedi. Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate, "Bebek Lili'nin gelişiyle ilgili mutlu haberden hepimiz çok memnunuz" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da çifte doğum haberiyle ilgili tebriklerini iletti. Johnson, "Sussex Dükü ve Düşesini kızlarının doğumu için kutluyorum" dedi.

Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olan Markle ve Harry'nin kız bebeklerinin adının Lilibet Diana Mountbatten-Windsor olduğu ve adını İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten ve büyükannesi Prenses Diana'dan aldığı belirtilmişti.

Prens Harry ve Meghan Markle, ikinci çocukları olan Lilibeth Diana'nın California'daki Santa Barbara Cottage Hastanesi'nde 4 Haziran Cuma günü saat 11.40'da dünyaya geldiğini duyurmuştu. Çiftin kendi web sitesinde yayınladıkları bir teşekkür mesajında, "4 Haziran'da kızımız Lili'nin gelişiyle kutsanmıştık.

Hayal edebileceğimizden çok daha fazlası ve dünyanın dört bir yanından hissettiğimiz sevgi ve dualar için minnettarız. Ailemiz için bu çok özel zamanda devam eden nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Aylin Karadeniz

