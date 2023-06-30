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Budaközü çayında heyelan tehlikesi

Budaközü çayında heyelan tehlikesi
Budaközü çayında heyelan tehlikesi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ıslah edilmeyi bekleyen dere ve çaylar tehlike arz etmeye devam ediyor.

Sungurlu'da Budaközü çayı kenarına yapılan Hafızlık Kur'an kursu öncelikli olmak üzere çevresindeki binalar, can ve mal güvenliği için tehlike arz ediyor. Budaközü çayında oluşan toprak kaymasını fotoğraflayan Hüsnü Güngör, “Bir an önce yetkililerin Budaközü çayında ıslah çalışmalarını tamamlaması, bu bölgede yaşayan insanlar adına yapılacak en öncelikli çalışmalarından biridir. Yetkililerden ricamız, Budaközü çayının gerekli çevre düzenlemesi yapılarak güvenli hale gelmesi” ifadelerini kullandı.

Serkan Şansever

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