BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, BUDO'da iptal olan seferler şöyle:
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 - Bursa(Mydanya) - İstanbul(Büyükçekmece)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 - İstanbul(Büyükçekmece) - Bursa(Mudanya)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'da iptal olan seferler şöyle:
07.00 - Yenikapı-Bandırma
07.01 - Yenikapı-Bandırma
07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy