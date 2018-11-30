İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

BUDO ve İDO seferleri iptal edildi
BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, BUDO'da iptal olan seferler şöyle:
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 - Bursa(Mydanya) - İstanbul(Büyükçekmece)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 - İstanbul(Büyükçekmece) - Bursa(Mudanya)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'da iptal olan seferler şöyle:
07.00 - Yenikapı-Bandırma
07.01 - Yenikapı-Bandırma

07.30 - Bursa-Yenikapı
07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.