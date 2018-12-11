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BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal
BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu. BUDO'da iptal olan seferler şöyle: 

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
...
İDO'da iptal olan seferler ise şöyle:
09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy  

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