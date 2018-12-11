BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu. BUDO'da iptal olan seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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İDO'da iptal olan seferler ise şöyle:

09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy