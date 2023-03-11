BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
08.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 15:25Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya)
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