Buenos Aires'te hayat durma noktasına geldi

Başkent Buenos Aires'te Devlet Başkanı Mauricio Macri hükümetine karşı düzenlenen beşinci genel grev dalgası devam ediyor. Başkentte toplu taşıma araçları, havaalanları, kamu hizmetleri ve eğitim faaliyetlerinin askıya alınmasıyla hayat durma noktasına geldi. 24 saatlik genel grevde toplu taşıma araçları ve bankalar faaliyetlerini durdurdu, okullarda eğitime ara verildi. Hastanelerin de etkilendiği grev nedeniyle sadece acil durum servisi hizmet veriyor. 330 uçuşun iptal edildiği grevden 37 bin yolcunun etkilendiği belirtiliyor.

Genel İşçi Konfederasyonu CGT'nin genel grev çağrısıyla gerçekleştirilen grevin gündeminde ise ekonomideki bozulma, yüksek enflasyon, kamu hizmetlerinin maliyetindeki artış ve işsizlik yer alıyor. CGT sendikasının lideri Hector Daer, Macri'den ekonomik çöküşü durdurmak için acil önlemler almasını istedi.