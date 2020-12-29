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Büfenin malzemelerini kendi mallarıymış gibi alıp gittiler

Büfenin malzemelerini kendi mallarıymış gibi alıp gittiler
Büfenin malzemelerini kendi mallarıymış gibi alıp gittiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büfenin malzemelerini çalan hırsızlar kameraya takıldı.

Büfenin malzemelerini kendi mallarıymış gibi alıp gittiler - Tıkla İzle

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen hırsızların hedefi bir büfe oldu.

İş yerinin önünde bulunan masaları şahıslar kendi mallarıymış gibi geldikleri at arabasına yükleyerek götürdü. Sabah büfesini açmaya gelen dükkan sahibi hayatının şoku yaşadı. Masaların ve çok sayıda malzemenin yerinde olmadığını gören işletme sahibi güvenlik kamera görüntülerini izleyince malzemelerinin çalındığını anladı. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çalınan malzemeler Refah Sokak'ta boş alanda bulundu. Malzemeler sahibine teslim edilirken, polis hırsızlığı yapan şahısları arıyor.

Seyfettin Aras
 

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