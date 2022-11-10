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Büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı
Büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletle gelen 2 kişi büfeye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Balıklar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve kimlikleri belirlemeyen 2 kişi motosikletle büfenin önüne geldi. Motosikletin arkasında bulunan şahıs içeride bulunan E.F. (24) isimli şahsa silahla ateş açtı. Silahlı saldırganlar geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçtı.
Açılan ateş sonucu sol ayağına 2 kurşun isabet eden E.F yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası motosikletle kaçan şahısları yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

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