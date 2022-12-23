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Büfeyi benzin dökerek yaktı

Büfeyi benzin dökerek yaktı
Büfeyi benzin dökerek yaktı

Niğde’de bir kişinin büfeyi benzin döküp ateşe vermesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Büfeyi benzin dökerek yaktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez İlhanlı Mahallesinde dün gece meydana gelen olayda, motor kasklı bir kişi büfenin önüne gelerek yanındaki benzini döktükten sonra ateşe verdi. Yangın; çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Büfe sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin büfeye benzin döküp yakması ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yasin Esen
 

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