Büfeyi benzin dökerek yaktı

Edinilen bilgiye göre, merkez İlhanlı Mahallesinde dün gece meydana gelen olayda, motor kasklı bir kişi büfenin önüne gelerek yanındaki benzini döktükten sonra ateşe verdi. Yangın; çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Büfe sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin büfeye benzin döküp yakması ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yasin Esen



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