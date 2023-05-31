Buğday tarlası küle döndü

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Organize Sanayi mevkiinde bilinmeyen bir sebeple yol kenarında başladı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevler, kısa sürede 200 dönümlük buğday ekili tarlayı küle çevirdi. Çıkan yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hızlı müdahalesiyle organize sanayi bölgesine ulaşmadan söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlattı.

Mehmet Gökhan Özbal

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