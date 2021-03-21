Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar

Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyünde geçimini çiftçilikle sağlayan Fuat Binici, 68 dönüm araziye 35 bin lira harcayarak buğday ekti. Önceki günlerde yağan yağmurlardan sonra buğday tarlasını incelemeye giden Binici, gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Buğday tarlasının tamamen sarardığını gören Binici, tarlanın içerisinde yaptığı incelemede 6-7 kişilik bir grubun ayak izlerine rastladı. Tarlanın bazı alanlarının yeşil kaldığını gören çiftçi, şahısların gece saatlerinde sırt pompası ile tarlaya kurutucu zehir sıktığını iddia etti. Çiftçi Fuat Binici'ye destek olmak isteyen diğer çiftçiler ise, yaşanan son olayın ilk olmadığını iddia ettiler. Yaklaşık 6 yıldır bu tür vakalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten çiftçiler, süreç içerisinde birçok çiftçinin tarlasının kurutulduğunu, ağaçlarının kesildiğini, tarım araçlarının yakıldığını söylediler. Mallarına zarar veren kişilerin bulunmasını isteyen çiftçiler, yetkililere seslenerek köye giren çıkanların tespiti için mobese takılmasını istediler.

“Emeklerimin hepsi boşa gitti”

“Çocuğum gibi baktım” diyerek yaşadığı olayın üzüntüsünü dile getiren çiftçi Fuat Binici, “Ben Köyyeri köyünde çiftçilik yapmaktayım. 68 dönüm tarlama buğdayımı ektim. Çocuğum gibi baktım. Buğday tarlamı bir gecede sararttılar. Yan taraftaki tarla yemyeşil benim tarlam sarardı. Bun yapan kişiler muhtemelen sırt pompası ile ilaç sıkıp kuruttular. Ekinimi kurutanların bulunmasını istiyorum. Tarlanın bu hale gelmesi için ben 35 bin lira masraf ettim. Bir yığın yatırım yaptım. Hepsi boşa gitti emeklerim boşa gitti. Çok büyük zarardayım. Yağmur yağdı. Yağmurdan sonra tarlaya bakmaya geldik. Ayak izleri bulduk. Onda fark ettik. Muhtemelen sırt pompası ile 6-7 kişilik bir gurup bu tarlaya zehir sıkmış. Bir yıllık emeğim boşa gitti” dedi.

"Yıllardır aynı sorunlarla karşılaşıyoruz"

Yaşanılan son olayın ilk olmadığını ifade eden muhtar azası Süleyman Usta, “Bu olay yeni oldu ama her sene 2-3 aya bir çiftçilerin tarlalarına zehir sıkıyorlar. Ağaçlarını kesiyorlar. Zeytinlere ilaç sıkıyorlar. Araba yakıyorlar. Biz muhtarlık olarak köye kamera taktırdık. Köyümüze mobese takılmasını istiyoruz. Bunları kimin yaptığını bilmiyoruz ama yakın köylerde bunları yapan insanlar var. Az çok tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Selçuk Kaya

