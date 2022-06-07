İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Söke ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevler ekiplerin hızlı müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Söke ilçesi Akçakaya Mahallesi ile Pamukçular Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Orman Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere 4 itfaiye, 4 arazöz, 3 orman ekibi olmak üzere toplam 50 personelle müdahale etti. Rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevleri kontrol altına alan ekipler, alevleri çevredeki tarlalara ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 80 dönüm zeytinlik, 80 dönüm ise buğday alanı zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ayrıca yangının söndürme çalışmaları esnasında bir jandarma astsubayının da dengesini kaybederek düşmesi sonucu ayağını kırdığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER
Arpa tarlasında çıkan yangın korkuttu Arpa tarlasında çıkan yangın korkuttu
İLGİLİ HABER
İzmirde okulda çıkan yangın paniğe neden oldu İzmir’de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.