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Buğday tarlasındaki anız yangını korkuttu

Buğday tarlasındaki anız yangını korkuttu
Buğday tarlasındaki anız yangını korkuttu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday tarlasında yakılan anız, 25 hektar alandaki buğday ekinini kül etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkiinde tarlada yakılan anız, arazideki ekine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler nedeniyle yaklaşık 25 hektarlık alanda ekili bulunan buğday kül oldu. Çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle büyük paniğe neden olan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınabildi.

Anız yangınını, arazide hayvan otlatan küçük yaştaki çobanların çıkartığı tahmin edilirken, alevleri görerek olay yerine gelen vatandaşların bölgede otlayan hayvanları uzaklaştırması ile facianın önüne geçildiği belirtildi.
Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Mehmet Gökhan Özbal

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