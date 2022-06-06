İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Buğday üreticisinin yüzü gülüyor

Buğday üreticisinin yüzü gülüyor
Buğday üreticisinin yüzü gülüyor

Türkiye’nin önemli hububat merkezleri arasında yer alan Osmaniye’de buğday hasadı başladı. Dekara yaklaşık 500 kilo buğday alan çiftçinin yüzü güldü.

Buğday üreticisinin yüzü gülüyor - Tıkla İzle

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye'de buğday hasadı başladı. Düziçi ilçesinde biçerdöverlerin çalışmasıyla tarlalarda hasat şenliği başlarken, dekar başından elde edilen yaklaşık 500 kiloluk verim de çiftçinin yüzünü güldürdü.

Önümüzdeki günlerde etkili olacak olan yağmurdan etkilenmemek için hasadı birkaç gün erkene çektiklerini belirten çiftçiler, hasadın bereketli başladığını ifade etti.

Bölgenin çiftçilerinden İlyas Demir, “Düziçi bölgemizde hasadımız başladı. Yağmur geliyor diye de hasadı biraz öne çektik. Verimde de dekar başına yaklaşık 450-500 kilo buğday alıyoruz. Tabii düşük verim aldığımız yerler de var. Buralar genelde biraz daha kıraç olan arazilerimiz” diye konuştu.

Merden İslah
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.