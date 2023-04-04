Buğdaydan sevindirici haber: Yağışlar buğdayı kalkındırdı

Trakya'da yaşanan kuraklık sebebiyle ekim döneminde gelişiminde riskle karşı karşıya kalan buğdaylar, son 1 haftadır yaşanan yağmurlar ile kalkınmaya başladı.

Türkiye'nin tahıl ambarlarından Trakya'da son yağışlar üreticilerin umudu oldu.

Son yağışlarla buğdayın keyiflendiğini söyleyen Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, “Son bir haftadan beri azar azar da olsa yağmurlar düşmeye başladı. Bugün de yağmur yağıyor Kırklareli'de. Doğal olarak yağmurlar yağınca buğdaylarımızın keyfi yerine geldi. Yağmurlar yağacak diye arkadaşlarımızda atılması gereken gübresini, ot ilacını yağmurdan önce herkes attı. O yüzden şu anda ekili olan buğdaya yağmurlar gerçekten güzel geldi. Meteorolojiye baktığımız zaman önümüzdeki hafta Trakya'da yoğun bir yağmur yağışı gözüküyor. İnşallah o yağmurlar da düşerse buğday ve arkasından gelen ayçiçek güzel olacak diye düşünüyorum” dedi.

Son yağışların verime büyük katkısı olacağını ifade eden Şaylan, yağışların güzel ve olduğunu ve verime yüzde 100 katkıda bulunacağını söyledi.

Hüseyin Çanlı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.