Buğdaydan sonra pancarda da rekor üretim

Sivas, genelinde hasat edilen 800 bin ton buğdayla rekor kırmıştı. Buğday rekorunun arından pancarda da rekor bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 815 bin ton civarında bir pancar üretimi olmuşken bu yıl ise bu rekoltenin bir milyon tonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Şeker oranı, kalitesi ve ekim alanı bakımından Türkiye'de önemli üretim merkezlerinden birisi olan ve 2021 yılı TÜİK verilerine göre şeker pancarı üretiminde Türkiye'de 6'ncı sırada yer alan Sivas'ta şeker pancarında hasat dönemi başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde düzenlenen şeker pancarı hasadına katıldı. Çiftçi Hüseyin Çamcı'ya ait 300 dönüm arazide traktörle hasat yapan Vali Şimşek, üreticilere hayırlı ve bol hasatlar diledi.

Onur Erden



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