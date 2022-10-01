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Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Az bulutlu ve açık 26
Trabzon: Az bulutlu ve açık 25
Erzurum: Az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
 

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