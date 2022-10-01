Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Az bulutlu ve açık 26

Trabzon: Az bulutlu ve açık 25

Erzurum: Az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34



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